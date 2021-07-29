Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Саратовом

Пять человек погибло при пожаре в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ГУ МЧС по области, сообщение о возгорании в жилом доме в селе Наумовка поступило спасателям в 23.55. По предварительным данным, внутри здания находилось пять человек, трое из них – дети.

В 00.47 пожар удалось локализовать на площади 88 квадратных метров. В 1.48 открытое горение ликвидировали.

Как сообщили в СК, на месте обнаружены тела мужчины, женщины и трех детей. Следователи ведут осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.