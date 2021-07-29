В стране и мире В Европе рекордно взлетели цены на газ Анна Касаткина Стоимость газа с поставкой на четверг на хабе TTF подорожала за день на 5%. © Фото: Jim West, imageBROKER.com, Globallookpress Читайте нас на: Цена на газ на спотовом рынке Европы превысила 480 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость газа с поставкой на четверг на самом ликвидном хабе Европы – нидерландском TTF – подорожала за день на 5%. Она составила 484 долларов за тысячу кубометров, обновив многолетние максимумы, уточняет агентство «Прайм». Причинами рекордного подорожания газа стали низкий уровень запасов газа в хранилищах Европы и сокращение поставок сжиженного природного газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика