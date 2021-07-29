Впервые в мировой практике: кадры переправки ПГРК «Ярс» с помощью 360-тонного парома двойной ширины через Оку

Впервые автономная пусковая установка мобильного ракетного комплекса ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках масштабных специальных учений во Владимирской области.

С помощью современного понтонного парка ПП-2005М инженерными подразделениями Вооруженных сил РФ был собран паром по схеме из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев для переправы сверхтяжелой крупногабаритной техники РВСН. Данная конструкция обладает повышенными запасами несущей способности и позволяет гарантированно осуществить переправу автономной пусковой установки при повышенных ветровых и волновых нагрузках.

При этом масса пусковой установки ПГРК «Ярс» составляет около 100 тонн, после отработки ключевого эпизода она была переправлена через Оку с помощью наплавного моста.

Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины, грузоподъемностью 120 тонн, что позволило увеличить пропускную способность переправы в два раза, обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до трех баллов.

Другие агрегаты стартовой батареи ПГРК «Ярс», в том числе машина обеспечения боевого дежурства, были переправлены с правого на левый берег Оки на участке протяженностью свыше 500 метров с помощью наплавного моста.

По замыслу учений, автомобильный и железнодорожный мосты, находящиеся в непосредственной близости с полевыми позициями ракетного дивизиона, были уничтожены диверсантами, в связи с чем стратегические ракетчики в рамках поступившей вводной изменили маршрут движения колонны с крупногабаритной техникой.

Дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало.

В рамках учений понтонные подразделения оборудовали все виды переправ: десантную с применением ПТС-2, паромные с применением ПММ-2М и мостовые переправы из понтонных парков ПП-2005. Подразделения военной полиции обеспечили безопасность мостовых переправ, впервые действуя на современных катера, моторных лодках, и отразил нападение диверсионных групп условного противника.

В розыгрыше эпизода участвовало более 1600 военнослужащих и порядка 600 единиц военной и специальной техники.

Маневры проводятся под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них принимают участие более восьми тысяч военнослужащих и задействовано порядка 1500 единиц военной техники.