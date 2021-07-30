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Испытания систем ПРО и образцов боевого оснащения: полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет

Роман Захаров
00:00 30.07.2021
Полигон Сары-Шаган имеет объекты экспериментально-испытательной базы и является испытательной площадкой, где в полном объеме можно провести испытания систем ПРО, которые соответствуют реальной обстановке.
Испытания систем ПРО и образцов боевого оснащения: полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет
© Фото: Минобороны России
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Испытательному полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет.

В октябре 1957 года был проведен пуск противоракеты экспериментальной системы ПРО и начато развертывание ее средств.

Менее чем через пять лет со дня начала формирования полигона - 4.03.1961 - впервые в мировой практике противоракетой В-1000 в составе экспериментальной системы «А» была поражена головная часть ракеты стратегического назначения. Этот пуск подтвердил теоретические расчеты возможности создания системы ПРО. В дальнейшем на полигоне проходили испытания новые системы ПРО, среди них такие известные как система А35 и система А135.

Огромный вклад полигон внес в испытания образцов боевого оснащения и средств преодоления противоракетной обороны ракетных комплексов стратегического назначения.

Кроме того, на территории полигона был развернут учебный центр Войск ПВО, на котором проводили стрельбы войсковые боевые расчеты зенитно-ракетных полков и бригад. Здесь же проводились войсковые учения различных уровней. На полигон при этом возлагались задачи мишенного и помехового обеспечения проводимых учений.

На полигоне сохранена развитая инфраструктура и экспериментально-испытательная база, позволяющая успешно решать текущие и перспективные задачи испытаний систем ПРО.

Полигон  Сары-Шаган имеет объекты экспериментально-испытательной базы и является испытательной площадкой, где в полном объеме можно провести испытания систем ПРО, которые соответствуют реальной обстановке.

Учитывая важность решаемых задач, на полигоне сегодня проведена серьезная работа по его модернизации и переоснащению на современные средства.

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