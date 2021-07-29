Армия Эшелон с военной техникой НОАК для участия в АрМИ-2021 пересек границу с Россией Ян Брацкий Китайские военные прошли карантинные мероприятия, после чего проследовали к местам проведения конкурсов АрМИ-2021. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сегодня на пограничном переходе станции Забайкальск эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК), направляющейся для участия в Армейских международных играх - 2021, пересек российско-китайскую границу. Эшелон встретили представители российской стороны, обеспечивающие прохождение таможенных и санитарных процедур. После проведения барьерных исследований против новой коронавирусной инфекции, сопровождающие эшелон военнослужащие НОАК прошли карантинные мероприятия. Военная и специальная техника была перегружена на российский подвижной состав и эшелон в сопровождении российского и китайского военных караулов выдвинулся к местам проведения конкурсов АрМИ-2021. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика