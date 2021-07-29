Военнослужащие ЦВО приступили к передислокации на полигон Термез в Узбекистане

Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа преступили к перегруппировке войск на полигон Термез для участия в совместном учении России и Узбекистана.

В Самарском аэропорту Курумоч военнослужащие погрузили на самолет Ил-76 ВТА оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.

В ходе практических действий военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

Совместные российско-узбекские маневры пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана, в районе, граничащем с Афганистаном. В учениях задействуют военную технику и авиацию.

В маневрах примут участие около полутора тысяч военнослужащих ВС РФ и Республики Узбекистан.