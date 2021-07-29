В Италию пришла четвертая волна COVID-19

Четвертая волна коронавирусной инфекции накрывает Италию. В стране возросли показатели заболеваемости и смертности. Выводы о приходе новой волны сделали эксперты из независимого медицинского фонда GIMBE.

За последнюю неделю в Италии количество заражений выросло на 65%, при этом на 46% возросла смертность от болезни. Данные фонда приводит газета Corriere della Sera.

При тяжелой эпидемиологической обстановке в стране нагрузка на больницы выросла минимально. Больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии стало больше на 14,4%. Суточный прирост новых случаев заражения составил почти 6 тыс. при осуществлении почти 250 тыс. тестов.

Ранее российские ученые научились быстро определять мутации коронавируса. Теперь будут отслеживать только ту часть генома вируса, которая влияет на эпидемиологические свойства COVID-19.