Дом отшельника в горах Техаса выставили на продажу

Огромный особняк, построенный в горах штата Техас в США, выставили на продажу. За дом с винным погребом, бассейном и кинотеатром просят 13 миллионов долларов. Газета New York Post советует богатым отшельникам присмотреться к строению, изолированному от внешнего мира.

Роскошный особняк имеет площадь 1672,25 квадратного метра. К вилле также прилагается участок в 52 тысячи квадратных метров, где и находится бассейн.

В доме имеется шесть спален, 13 ванных комнат, джакузи, лифт и гостевые апартаменты. Из особняка открывается восхитительный вид на озеро Трэвис.

Сейчас владельцем является техасский магнат недвижимости Тринидад Менденхолл. Для строительства дома отшельника, которое длилось на протяжении четырех лет, была снята треть горы с лесом.