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«Меня хорошо потрепали»: бронзовый призер ОИ-2020 Ниязов о своей победе

Яна Сказочкина
15:08 29.07.2021
Ильясов выступал в весовой категории до 100 килограммов.
«Меня хорошо потрепали»: бронзовый призер ОИ-2020 Ниязов о своей победе
© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress
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Бой с грузинским соперником Варламом Липартелиани для российского спортсмена Нияза Ильясова дался очень тяжело с психологической точки зрения. Об этом в разговоре со «Звездой»признался сам российский дзюдоист.

«Тяжелый день удался, психологически и морально. Еще вся эта атмосфера, поэтому не удержался. Тем более до этого за два месяца в Европе проиграл в финале», - сказал спортсмен.

Также Ильясов выразил огромную благодарность своим тренерам, которые наставили его на победу.

«Спасибо тренерам, которые настроили, пообщались и объяснили, что для схватки нужно настроиться и потерпеть», - поблагодарил своих тренеров дзюдоист.

Дзюдоист упомянул, что отсутствие медалей у команды также сыграло на его моральном состоянии.

 «Когда схватки неудачно складывались, это тоже морально давило, что команда без медалей. Может, давило, а может, наоборот, дало энергию и силы», - заявил победитель.

Напомним, российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Нияз одержал  победу над грузинским соперником Варламом Липартелиани в весовой категории до 100 килограммов.

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