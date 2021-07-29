Молдавия отозвала посла в РФ для консультаций

Министерство иностранных дел Молдавии отозвало посла республики в России Владимира Головатюка. В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что дипломат пробудет в Кишиневе неопределенное время.

В МИД собираются провести с Головатюком консультации, дать оценку деятельности дипмиссии и также «аспектам, которые касаются его поведения».

Каких-либо подробностей не сообщается. Ранее местные СМИ писали, что Головатюк был вовлечен в скандал сексуального характера.

«До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению», - сказали в МИД Молдавии.

Владимир Головатюк был назначен на должность посла в Москве в декабре прошлого года. Его предшественник Андрей Негуца был отозван из-за скандала, связанного с попыткой контрабанды партии анаболиков.