Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков

В Волгоградской области 30 человек оказались на больничных койках после укусов смертельно опасных пауков, в том числе желтобрюхого сака и каракуртов, известных как черная вдова.

Медики призывают пострадавших обращаться к врачам незамедлительно. Яд каракурта - мощнейший токсин, вызывающий полный паралич. В тяжелых случаях пациентов погружают в медикаментозный сон.

«Оказывается вся необходимая помощь, в том числе дезинтоксикационная, метаболическая, симптоматическая терапия. Также обеспечивается медикаментозный сон, чтобы человек мог перенести выраженные боли во сне, тем самым нервная система отдыхает», - рассказал kp.ru врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов.

Сейчас самый опасный сезон - в июле-августе пауки в южных регионах активно мигрируют, поэтому людей призывают быть максимально осторожными.