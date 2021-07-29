В Кремле отреагировали на призыв Пашиняна разместить пограничников из РФ на всей границе с Азербайджаном
Москва в курсе обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль работает со сторонами.
«Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается», - сказал он.
Также Песков ответил на призыв и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российских пограничников на всей границе с Азербайджаном.
«Контакты с Ереваном продолжаются. Больше мне добавить нечего», - сказал представитель Кремля.
Напомним, что после подписания трехстороннего мирного договора ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась 12 мая. В Ереване заявили, что азербайджанские военные хотели «уточнить границы» на одном из приграничных участков. Позднее в Баку сообщили, что шестеро армянских военных были задержаны при попытке перейти границу.