В стране и мире В Кремле отреагировали на призыв Пашиняна разместить пограничников из РФ на всей границе с Азербайджаном Иван Линдеманн Дмитрий Песков сообщил, что Москва в курсе обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. © Фото: Aleksander Grishin, Global Look Press Читайте нас на: Москва в курсе обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль работает со сторонами. «Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается», - сказал он. Также Песков ответил на призыв и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российских пограничников на всей границе с Азербайджаном. «Контакты с Ереваном продолжаются. Больше мне добавить нечего», - сказал представитель Кремля. Напомним, что после подписания трехстороннего мирного договора ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась 12 мая. В Ереване заявили, что азербайджанские военные хотели «уточнить границы» на одном из приграничных участков. Позднее в Баку сообщили, что шестеро армянских военных были задержаны при попытке перейти границу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика