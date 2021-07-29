На Аляске объявлена угроза цунами из-за мощного землетрясения

В США у побережья Аляски была объявлена угроза цунами в следствие землетрясения магнитудой 8,1. Об этом сообщили в американском центре по предупреждению о цунами (NWS).

«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», - сообщает центр в Twitter.

Впоследствии в американской Геологической службе США сообщили об афтершоке магнитудой 6,2 после мощного землетрясения. Как рассказали сейсмологи, эпицентр подземных толчков был расположен в 137 километрах к северо-западу от поселения Чигник.