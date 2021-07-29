Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы

На Большой Академической улице в Москве произошло ДТП с участием автобуса. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил источник в МВД.

«Около 10 часов утра в районе дома №79 на Большой Академической улице произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Информации о пострадавших не поступало», - сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время проводится проверка. На месте работают экстренные службы.