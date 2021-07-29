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СМИ: налоговикам могут дать право блокировать активы бизнеса при проверке

Иван Линдеманн
10:23 29.07.2021
Новая инициатива направлена на борьбу с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Такие люди, как правило, после начала проверки успевают распродать имущество, вывести капитал и обанкротиться.
СМИ: налоговикам могут дать право блокировать активы бизнеса при проверке
© Фото: Владимир Новиков, РИА Новости
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Министерство финансов и Федеральная налоговая служба могут получить право до завершения проверки блокировать имущество должников. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас налоговики могут устанавливать обеспечительные меры только после проверки. Такое решение принимает руководство инспекции. Меры бывают двух видов: запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

Как рассказал один из собеседников газеты, новая инициатива направлена на борьбу с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. По его словам, такие люди, как правило, после начала проверки успевают распродать имущество, вывести капитал и обанкротиться.

В ФНС сообщили, что за последние два года налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли активы не менее чем на 170 миллиардов рублей.

Впрочем, не все представители бизнеса с идеей Минфина и ФНС согласны. Предприниматели считают, что останутся без инструментов и времени на защиту своих интересов.

«Такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», - рассказал газете президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

В «Опоре России» уверены, что у налоговых служб и сейчас хватает полномочий для взыскания задолженности, а для расследования мошенничества есть уголовный процесс.

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