Покоренные «Четыре стихии»: кадры подготовки бойцов ВДВ на горном полигоне Раевский

В рамках подготовки подразделений, предназначенных для действий в горной местности, десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработали практические действия на уникальном, не имеющем аналогов горном комплексе «Четыре стихии».

Десантники горных подразделений преодолели 12 препятствий различной сложности, установленных на горном комплексе, включающих в себя спуск по вертикальным перилам с использованием спусковых устройств, преодоление водной преграды по натянутой канатной переправе разрушенного моста, подъем по крутому склону на 45-метровую высоту, а также коллектор и скалодром.

Со всеми задачами личный состав справился на отлично, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки и морально-волевые качества.

Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение - единственное соединение Воздушно-десантных войск, предназначенное для действий в горной местности, что требует от ее подразделений особых способов и форм боевой подготовки. Для этого в пунктах постоянной дислокации разработаны суточные, трехсуточные и пятисуточные перевальные походы в Новороссийском районе Краснодарского края, Республике Крым и Ставропольском крае. В ходе совершения перевальных походов подразделения отрабатывают учебно-боевые задачи, а после - выходят на полигон, где выполняют упражнения стрельб.

Кроме того, в целях качественной подготовки горных подразделений десантно-штурмовые и разведывательные подразделения соединения ежегодно осуществляют выходы в высокогорные районы вблизи населенного пункта Архыз Республики Карачаево-Черкесия, где сдают зачеты и выполняют контрольные упражнения на присвоение различных уровней горной подготовки, а также совершают восхождения на высоты более 3000 метров.

Созданная система горной подготовки в соединении позволяет качественно готовить личный состав для ведения действий в горной местности.