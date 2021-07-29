ВОЗ оценила опасность «российского» штамма коронавируса

Опасность варианта коронавируса АТ.1, выявленного в России в январе текущего года, оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О результатах проверки сообщили корреспонденту ТАСС в женевской штаб-квартире организации.

Ранее АТ.1 исключили из перечня штаммов для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring). Говоря о причинах этого, в пресс-службе ВОЗ отметили, что по мере обновления информации этот список может пополняться и сокращаться.

«Что касается АТ.1, то на основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне», – уточнили в организации.

Таким образом он больше не соответствует критериям, чтобы оставаться в списке для мониторинга, пояснили в пресс-службе.

Штамм АТ.1 был включен в перечень Alert for Further Monitoring 9 июня, а 27 июля стало известно о его исключении из списка. Сейчас в перечень входят 16 вариантов SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в различных странах мира.