Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эрдоган назвал сроки начала добычи Турцией газа в Черном море

Роман Захаров
00:18 29.07.2021
Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ.
Эрдоган назвал сроки начала добычи Турцией газа в Черном море
© Фото: Depo Photos, globallookpress
Читайте нас на:

Турция к 2023 году планирует начать полноценную добычу газа в Черном море. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения», - приводит ТАСС слова Эрдогана, которые тот произнес на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ.

Напомним, в августе прошлого года Реджеп Эрдоган заявил, что турецким специалистам удалось обнаружить в Черном море крупнейшее месторождение газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:40 В стране и мире
Рябков объяснил, почему в Женеве не обсуждалось ядерное оружие
22:43 В стране и мире
В Минэкономразвития назвали цифры роста ВВП в России
22:26 В стране и мире
В ООН назвали возможного суперраспространителя COVID-19
22:16 В стране и мире
Сирийские силы ПВО сбили беспилотник террористов при помощи ЗРПК «Панцирь-С»
20:59 В стране и мире
Росстат: реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии COVID-19
Популярное
Видео
Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой «плохого дрессировщика из заезжего цирка»
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.