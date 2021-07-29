Эрдоган назвал сроки начала добычи Турцией газа в Черном море
Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ.
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Турция к 2023 году планирует начать полноценную добычу газа в Черном море. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения», - приводит ТАСС слова Эрдогана, которые тот произнес на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ.
Напомним, в августе прошлого года Реджеп Эрдоган заявил, что турецким специалистам удалось обнаружить в Черном море крупнейшее месторождение газа.