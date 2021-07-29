В стране и мире Эрдоган назвал сроки начала добычи Турцией газа в Черном море Роман Захаров Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ. © Фото: Depo Photos, globallookpress Читайте нас на: Турция к 2023 году планирует начать полноценную добычу газа в Черном море. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения», - приводит ТАСС слова Эрдогана, которые тот произнес на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья. Президент Турции также сообщил, что технические возможности государства в сфере бурения позволили покончить с внешней зависимостью от выполнения подобных работ. Напомним, в августе прошлого года Реджеп Эрдоган заявил, что турецким специалистам удалось обнаружить в Черном море крупнейшее месторождение газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика