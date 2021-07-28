Антонов заявил о возможном привлечении к переговорам РФ и США по вооружениям Британии и Франции

России и Соединенным Штатам придется привлечь новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетны - Британия и Франция. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц», - заявил дипломат.

Напомним, что между Россией и Штатами действует соглашение СНВ-3, ограничивающее количество развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой из сторон, однако, следует отметить, ядерные боеголовки на вооружении союзников США документом не ограничено.

Администрация американского экс-президента Дональда Трампа выступала с предложением привлечь к переговорам между РФ и США по стратегической стабильности КНР, но в республики не выразили заинтересованность в данном предложении.

В Женеве сегодня пройдут переговоры между двумя странами по стратегической стабильности - они являются первыми с момента саммита Владимир Путина и Джо Байдена в июне.