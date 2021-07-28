Шойгу: РФ и КНР нашли новые формы сотрудничества в условиях пандемии COVID-19

Россия и КНР смогли найти новые пути взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Душанбе.

«В сложных условиях развития пандемии во всем мире мы тем не менее общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество», - сказал он.

Также глава российского оборонного ведомства поблагодарил Вэй Фэнхэ за то внимание, которое он уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином.

Кроме того, Шойгу поздравил коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая. Глава Минобороны РФ заявил, что за эти году китайские вооруженные силы «прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны».