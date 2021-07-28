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Названа возможная причина хлопка газа в жилом доме в Барнауле

Анна Назайкина
08:49 28.07.2021
В результате происшествия пострадали два человека - женщина и ребенок. Они были госпитализированы.
Названа возможная причина хлопка газа в жилом доме в Барнауле
© Фото: МЧС РФ
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Доследственная проверка началась после хлопка бытового газа в жилом доме в Барнауле, он мог произойти по причине неисправности оборудования. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование», - сообщили в ведомстве.

Было добавлено, что в данный момент следователи осматривают место происшествия.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в Барнауле пострадали два человека - женщина и ребенок. Их доставили в медицинское учреждение. Остальных жильцов дома эвакуировали.

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