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Захват «чужого» берега за 8 минут: десантники одержали победу во втором этапе «Эльбрусского кольца»

Иван Линдеманн
Виталий Никулин
08:43 28.07.2021
Военным альпинистам, словно канатоходцам, нужно перейти с одного берега на другой по двум веревкам. К тому же, перетащить связки из рюкзаков. Масса каждой составляет почти центнер.
Захват «чужого» берега за 8 минут: десантники одержали победу во втором этапе «Эльбрусского кольца»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Старт из центра горной подготовки и выживания «Терскол» открывает второй этап «Эльбрусского кольца». Военные альпинисты спокойно маршируют, пока не сталкиваются с бурными водами Баксана.

Первая спецзадача - «Параллельная переправа». Военным альпинистам, словно канатоходцам, нужно перейти с одного берега на другой по двум веревкам. К тому же, перетащить связки из рюкзаков. Масса каждой составляет почти центнер. Под ногами - быстрый ледяной поток, способный сдвинуть с места огромные валуны. Самостраховочный трос спасет при срыве, но не от штрафного времени.

«Команды все сильные в этом году. Все натренировались. И играет уже тот фактор такой природный. В каком месте натянули, и что будет мешать», - отметил разведчик-пулеметчик Вячеслав Растрепин.

Лучшими становятся десантники: «чужой» берег они захватывают чуть больше, чем за 8 минут. На высоте 2 300 метров перед участникам появляется очередная водная преграда - кипящий Терскол - и новая спецзадача - «Навесная переправа». Но для начала ее еще нужно навести.

«У каждой группы альпинистов есть свой прыгун с шестом. Такому первопроходцу нужно с разбегу, как можно дальше, бросится в кипящий, опасный поток, выбраться на берег и закрепить тросы с помощью специального устройства – полиспаста», - рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Переправа налажена. Девять команд по 12 человек находятся на противоположном берегу: сушатся, разбирают снаряжение, взваливают его на плечи. Впереди их ждут 10 километров в горы и долгожданная ночевка.

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