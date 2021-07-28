Эксперт назвал новый вид автомобильного мошенничества

Множественные наводнения в странах Европы и ряде российских регионов могут привести к необычному поведению автомобильного рынка – в частности, к появлению автомобилей-«утопленников». Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Во многих регионах этим летом выпало рекордное количество осадков. На западе Европы пострадали Германия, Франция, Бельгия, Италия и другие страны, в России наводнения случились в Крыму. Множество автомобилей оказались под водой, и вскоре мошенники попытаются продать «утопленников» под видом почти исправных, хотя страховые компании такие автомобили рассматривают как «тотально поврежденные».

«Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально поврежденные. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в Российскую Федерацию», - рассказал Шапарин.

Чаще всего у поврежденных водой автомобилей не функционирует электроника, и именно эту часть мошенники попытаются скрыть от потенциального покупателя. По мнению эксперта, при покупке автомобиля из Европы с пробегом следует обратить самое пристальное внимание именно на этот момент. Также стоит тщательно проверить работу бортового компьютера.

Ранее стало известно, что мошенники освоили новый способ вымогательства с автовладельцев на парковках во дворах или у супермаркетов. Злоумышленники устраивают инсценировки ДТП. Заранее изучив расположение камер на паркинге они выбирают место для стоянки, чтобы кузов надежно перекрывал часть обзора. Когда другая машина начинает двигаться мимо стоящей, создается впечатление, что произошло касание, которого в действительности не было.