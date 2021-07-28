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Есть пострадавшие: хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Барнауле

Анна Назайкина
06:28 28.07.2021
Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире, повреждена межкомнатная и наружная стена.
Есть пострадавшие: хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Барнауле
© Фото: МЧС РФ
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Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоэтажном доме в Барнауле. Повредились две стены, несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Молодежная в городе Барнауле. По предварительным данным произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара в результате случившегося не возникло», - говорится в сообщении.

Как впоследствии уточнили в мэрии Барнаула, хлопок произошел приблизительно в 5:00 по московскому времени.

«Сегодня, 28 июля, около 09:00 (05:00 мск) в многоквартирном доме по ул. Молодежной, 37, произошел хлопок бытового газа. Взрыв случился в третьем подъезде дома № 37, квартира № 78», - сообщили городские власти.

© МЧС РФ

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека -  женщина и ребенок. Их доставили в медицинское учреждение.

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