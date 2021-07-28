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Миротворцы РФ уничтожили более 300 взрывоопасных предметов в Карабахе

Роман Захаров
05:10 28.07.2021
Всего с ноября 2020​ года в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 25​ 767 взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента (РМК) за текущую неделю утилизировали на полигоне Баллыджа более 300 единиц взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных при разминировании и обезвреживании в отдаленных населенных пунктах​ Мачкалашен и Херхар Мартунинского района Нагорного Карабаха.

«Сегодня на одном из полигонов уничтожения группа производит уничтожение взрывоопасных предметов. За сегодняшний день уничтожено свыше сорока взрывоопасных предметов, обнаруженных группой разминирования в ходе проведения очистки местности населенных пунктов. Всего на полигоне уничтожено свыше двух с половиной тысяч взрывоопасных предметов. Жалоб со стороны местного населения не поступало», - рассказал представитель РМК в Нагорном Карабахе Сергей Харитонов.

Ежедневно около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования на специализированном полигоне уничтожают более 30 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для каждого типа боеприпасов существуют характерные способы обезвреживания и приемы их выполнения с соблюдением мер безопасности. Обычно обезвреживание боеприпасов достигается подрывом, а также удалением снаряжения (выплавлением, выжиганием), извлечением взрывных устройств или переводом их в безопасное положение.

Всего с 23 ноября 2020​ года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2213,5 га территории, 659,3​ км дорог, 1​ 906 зданий, обнаружено и обезврежено 25​ 767 взрывоопасных предметов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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