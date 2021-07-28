Миротворцы РФ уничтожили более 300 взрывоопасных предметов в Карабахе

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента (РМК) за текущую неделю утилизировали на полигоне Баллыджа более 300 единиц взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных при разминировании и обезвреживании в отдаленных населенных пунктах​ Мачкалашен и Херхар Мартунинского района Нагорного Карабаха.

«Сегодня на одном из полигонов уничтожения группа производит уничтожение взрывоопасных предметов. За сегодняшний день уничтожено свыше сорока взрывоопасных предметов, обнаруженных группой разминирования в ходе проведения очистки местности населенных пунктов. Всего на полигоне уничтожено свыше двух с половиной тысяч взрывоопасных предметов. Жалоб со стороны местного населения не поступало», - рассказал представитель РМК в Нагорном Карабахе Сергей Харитонов.

Ежедневно около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования на специализированном полигоне уничтожают более 30 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров.