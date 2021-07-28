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Бесперебойное движение спецтехники: военнослужащие ВВО наладили переправу через реку Зея

Роман Захаров
04:44 28.07.2021
Для организации паромной переправы через реку Зея было привлечено около 70 военнослужащих и 30 единиц техники различного назначения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч кубометров скального грунта переправили через реку Зея в районе поселка Верхнезейск Амурской области военнослужащие дислоцированного в Приамурье соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО).

Созданная паромная переправа обеспечивает бесперебойное движение через реку Зея военной и специальной техники, выполняющей реконструкцию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участках строительства в районе поселков Улак и Вехнезейск. Масса одновременно перевозимого груза составляет до 80 тонн.

Для выполнения паромной переправы применяются секции понтонно-мостового парка (ПМП), буксируемые специальными катерами БМК-130 и ПСТ. Скорость движения парома - около 7 километров в час. Ширина русла реки в месте выполнения переправы составляет более 1,5 километров.

Для организации паромной переправы через реку Зея привлечено около 70 военнослужащих и 30 единиц техники различного назначения.

Для выполнения поставленной задачи в конце мая 2021 года военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации на расстояние более 600 километров.

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