Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Глава правительства продолжает свою рабочую поездку на Дальний Восток.

В городе Мишустин планирует посетить Амурский судостроительный завод, производственные площадки Объединенной авиастроительной корпорации, на которых собирается самолет Sukhoi Superjet 100, а также авиационный завод имени Ю.А.Гагарина, которые производит преимущественно боевые самолеты.

Помимо этого, премьер осмотрит строящийся детский больничный комплекс в Ленинском округе города и проведет переговоры с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.