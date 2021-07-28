Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Премьер посетит Амурский судостроительный завод и осмотрит производственные площадки Объединенной авиастроительной корпорации.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Глава правительства продолжает свою рабочую поездку на Дальний Восток.
В городе Мишустин планирует посетить Амурский судостроительный завод, производственные площадки Объединенной авиастроительной корпорации, на которых собирается самолет Sukhoi Superjet 100, а также авиационный завод имени Ю.А.Гагарина, которые производит преимущественно боевые самолеты.
Помимо этого, премьер осмотрит строящийся детский больничный комплекс в Ленинском округе города и проведет переговоры с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.