Эксперты назвали самые экономически устойчивые субъекты РФ

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Согласно материалу, проведенное специалистами фонда исследование базируется на четырех самостоятельных рейтингах, а также на сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения и отношении этих сумм к общей численности населения того или иного субъекта.

Возглавил рейтинг социально-экономической устойчивости Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте расположилась Чукотка. Третью позицию поделили между собой сразу три региона: Москва, НАО и Сахалинская область.

В первой десятке находятся также Магаданская область, ХМАО, Мурманская область и Якутия (раздели шестое место), Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Всего в рейтинге было выделено 30 позиций, но часть из них поделили сразу несколько регионов, в связи с чем в перечень вошли свыше 40 субъектов. Так, во вторую десятку списка попали: Тюменская, Московская, Иркутская области, Камчатский край, Ленинградская и Кемеровская области, Хабаровский край, Татарстан, Свердловская, Калужская, Томская области, Карелия, Вологодская и Амурская области.

Замкнули рейтинг Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.

Ранее эксперты составили список российских городов с самыми высокими зарплатами. Для точной оценки были рассчитаны соотношение средних зарплат в 100 крупнейших населенных пунктах РФ и стоимость стандартного потребительского набора в них.