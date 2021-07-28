«Сильный руководитель и прекрасный человек»: летчик-космонавт Александров рассказал, каким был Олег Бакланов

Бывший глава ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куратор проекта «Буран» Олег Бакланов был отличным руководителем, который всегда поддерживал своих подчиненных. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал летчик-космонавт, советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Александров, комментируя трагическую новость о смерти Бакланова.

«Мне пришлось много встречаться с ним. И когда были сложные операции, особенно во время полета, он лично приезжал в Центр управления и я это хорошо знал. Мы знали, что он занимался этими вопросами и был полный, его личный контроль. Министр не всегда занимается отдельными делами полета, но Олег Дмитриевич брал все эти вопросы под контроль и мы чувствовали его поддержку... Он был сильным руководителем, серьезным руководителем, мы имели большую поддержку... Мы его очень уважали, слушались», - поделился Александров воспоминаниями.

Летчик-космонавт также сообщил, что Бакланов не переставал быть активным «даже после своего большого трудового пути»: он писал книги о своей деятельности в ракетно-космической отрасли.

«И эти труды еще читать и читать, особенно будущим поколениям, чтобы понимать, с какими сталкивались трудностями и какими путями шли организаторы советской космонавтики. Он был замечательным человеком. Это безвременная потеря», - резюмировал Александр Александров.

Олег Бакланов родился в Харькове 17 марта 1932 года. С 1983 по 1988 годы он занимал должность министра общего машиностроения СССР. В 1985 году Бакланов курировал проект «Буран». В 1988-1991 годах являлся секретарем ЦК КПСС. Был членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года. Ушел из жизни в среду, 28 июля, в возрасте 89 лет.