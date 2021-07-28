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СМИ: Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье

Анна Касаткина
02:39 28.07.2021
Эта мера поспособствует увлечению доходов федерального бюджета и Пенсионного фонда России, отметили в Минфине РФ.
СМИ: Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье
© Фото: Aleksander Grishin globallookpress
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В России могут начать продавать после конфискации жилье, которое относится к категории роскошного. Соответствующий законопроект подготовил Минфин РФ, сообщает газета «Известия».

Законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ» предусматривает продажу относящихся к категории роскошных помещений, конфискованных и обращенных в собственность государства по решению суда, а также признанных бесхозяйным или выморочным имуществом, говорится в пояснительной записке. При этом самого понятие роскошного имущества документом не разъясняется.

Как уточняется, законопроект призван привести в соответствие положения п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ о включении выморочных жилых помещений в жилищный фонд социального использования с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем. Он также поспособствует увлечению доходов федерального бюджета и Пенсионного фонда России за счет средств от продажи роскошного жилья.

В ведомстве добавили, что внести законопроект на рассмотрение в Госдуму планируется в четвертом квартале 2021 года.

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