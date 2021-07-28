В США умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл

В США ушел из жизни бас-гитарист культовой рок-группы ZZ Top Дасти Хилл. Музыкант умер во сне в возрасте 72 лет. О трагедии сообщили участники творческого коллектива.

«Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава», - написали на странице группы в Instagram фронтмен Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

Блюзовое рок-трио ZZ Top выступало в неизменном составе с 1969-го года. В 2004-ом году ZZ Top приняли в Зал славы рок-н-ролла. Что стало причиной смерти Дасти Хилла не сообщается.