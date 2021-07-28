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Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Олеся Степакова
22:04 28.07.2021
Бакланов ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
© Фото: Владимир Родионов РИА Новости
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Бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куратор проекта «Буран» Олег Бакланов ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин также выразил соболезнования родным и близким Бакланова.

Олег Бакланов родился в Харькове 17 марта 1932 года. С 1983 по 1988 годы он занимал должность министра общего машиностроения СССР. В 1985 году Бакланов курировал проект «Буран». В 1988-1991 годах он являлся секретарем ЦК КПСС. Был членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года.

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