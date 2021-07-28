В стране и мире Ушла из жизни экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова Олеся Степакова Тельнова работала в ведомстве с момента его основания, а в период с 2010 по 2013 годы она возглавляла Росздравнадзор. © Фото: Александр Натрускин РИА Новости Читайте нас на: Бывший руководитель Росздравнадзора, доктор фармацевтических наук, профессор Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова», – говорится в сообщении. В Росздравнадзоре также выразили соболезнования родным и близким Тельновой. Елена Тельнова окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова в 1977 году по специальности «Фармация». Она также являлась членом научного совета Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, а в 1990-е годы возглавляла Департамент фармации Москвы. Тельнова работала в ведомстве с момента его основания, а в период с 2010 по 2013 годы она возглавляла Росздравнадзор. После отставки из ведомства она работала в «Национальном научно-исследовательском институте общественного здоровья». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика