Штурвал на себя: кадры подготовки курсантов-летчиков ВТА под Псковом
Во время занятий курсанты отрабатывают взлеты и посадки, полеты по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также уход на второй круг и многое другое.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Псковской области прошли полеты самолетов Ил-76, в которые впервые приняли участие курсанты пятого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова. Выпускники вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей. Летная практика организована под руководством опытных наставников и продлится четыре месяца.
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