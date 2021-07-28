Штурвал на себя: кадры подготовки курсантов-летчиков ВТА под Псковом

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Во время занятий были отработаны взлеты и посадки, полеты по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также отработка элементов ухода на второй круг и взлет с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики совершают отрыв с дальнейшим набором.

«С каждым полетом чувствуешь себя более уверенно за штурвалом, всегда учишься чему-то новому у своих наставников. Для меня уже победа в том, что я самостоятельно поднимаю такой самолет в небо. За время практики самое важное для нас это научиться правильному ведению радиообмена, так как помощник командира корабля отвечает за ведение радиосвязи на всех этапах полета», - сообщил курсант-летчик Краснодарского ВВАУЛ Михаил Головачев.

Всего в авиаполках военно-транспортной авиации проходят летную практику около ста курсантов-летчиков на различных типах воздушных судов, включая самолеты Ил-76.