«Киевская Русь - это мать нашей истории»: Зеленский выступил по случаю годовщины Крещения Руси

В День Крещения Руси вместо поздравлений из уст Зеленского звучит очередное политическое заявление. Князь Владимир - креститель только наш, православие - тоже, а украинцы и русские - вовсе не братья, заявил украинский лидер.

«Киевская Русь - это мать нашей истории. Двадцать четыре области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», - заявил Зеленский.

Опрос, проведенный украинской соцгруппой, говорит о том, что почти половина жителей страны со своим президентом не согласны и считают русский и украинский народы братскими. На востоке страны эти цифры еще выше - 65%. Если говорить о языке, то разделение на русский, украинский и белорусский диалекты произошло в конце XIII века.

«Считаю, что украинцы и русские они уже сформировались как два разных народа, но с одними корнями. С одними историческими корнями. Два близких народа, которые обречены быть близкими, обречены быть в нормальных отношениях», - рассказал кандидат исторических наук, председатель правления фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

После закона о нацменьшинствах, закрытия на Украине русскоязычных и пророссийских каналов последовало новое распоряжение: все фильмы и сериалы - только на украинском языке. ТВ не справляется. Рада выпускает гневные заявления и грозит масс-медиа санкциями.

«Все ушли на российское ТВ. Отлично. У всех же есть спутник. Есть. Вы переходите на цифру - отлично. А я хочу посмотреть сериал на нужном мне языке - захожу в YouTube. Может, YouTube еще ограничить? То есть следующий шаг - это Северная Корея. Потому что в открытом обществе не работают квоты и запреты», - отметил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Борьба с русским языком доходит до абсурда. Популярной группе Green Grey впервые запретили выступать во время празднования Дня независимости Украины. Все потому, что поют они не на украинском.

«При чем здесь язык? Важно, что говорит человек на этом языке. Возьмите пример Финляндии и Швеции, у них взаимопроникновение народов не больше 10%. Но они сделали оба языка государственными», - прокомментировал ситуацию с группой заслуженный артист России, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Интересно, что сам Зеленский на русском говорит намного лучше, чем на мове. На неделе об этом в интервью киевским СМИ сообщил его преподаватель украинского. Так или иначе, тотальной украинизации, скорее всего, не будет. У телеканалов целиком перейти на украинский не хватит денег, так как перевод одного фильма стоит около 40 тысяч долларов. А жители страны, особенно восточных регионов, от нашего общего языка никогда не откажутся. Вот очередной пример: призер Олимпийских игр Дарья Белодид своих болельщиков благодарит по-русски.