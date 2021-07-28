Грозный груз: во Владимирской области переправили ПГРК «Ярс» через Оку

Военные инженеры впервые переправили автономную пусковую установку мобильного ракетного комплекса ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения в Ивановской области через Оку с помощью 360-тонного парома двойной ширины. Паром провели через глубоководные и протяженные участки реки в рамках масштабных специальных учений во Владимирской области.

С помощью современного понтонного парка ПП-2005М военные инженеры собрали паром из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев. Данная конструкция обладает повышенными запасами прочности и позволяет переправлять многотонные грузы в условиях ветра и сильного волнения на воде. Масса пусковой установки ПГРК «Ярс» составляет около 100 тонн и после отработки ключевого эпизода она была также переправлена через Оку с помощью наплавного моста.

Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины, грузоподъемностью 120 тонн, что позволило вдвое увеличить пропускную способность переправы, обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до трех баллов.