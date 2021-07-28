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Щит от радиации: подразделения РХБЗ ликвидировали «аварию» на АЭС под Курском

Тимур Шерзад
Дарья Сенникова
18:36 28.07.2021
У специалистов РХБЗ огромный опыт не только в ликвидации последствий техногенных катастроф, но и природных чрезвычайных ситуаций. Недавно военные химики вернулись из Крыма, где провели дезинфекцию «Артека», а до этого они помогали в Иркутске справиться с последствиями наводнения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Масштабные учения в Курской области. Свыше полутысячи военнослужащих РХБЗ обеззараживают аварийную атомную станцию. Используют технику, аналогов которой в мире нет. Все подробности знает Дарья Сенникова. 

Автоматные очереди, захват и задержание. И так - с каждым диверсантом, который попытается атаковать блокпост военной автоинспекции в районе Курской АЭС. По легенде, на атомной электростанции, одной из крупнейших в стране, отключилась система охлаждения ядерного реактора. Произошел выброс радиоактивных веществ. Войска РХБЗ уже на месте.

Первые бригады военных химиков работают с техникой и персоналом, которых эвакуировали из очага заражения.

«Это универсальная станция УТМ-80М. Гибрид: на платформе КамАЗа - пожарный насос, резервуар, который вмещает семь тонн спецраствора, и кран-манипулятор. Он поднимается на высоту более 18 метров. Можно обработать и грузовики, и другую крупногабаритную технику. В том числе вертолеты и самолеты», - прокомментировала корреспондент. 

Для более тщательной обработки техники - авторазливочная станция с щетками и брандспойтами. 

Армейские команды прибывают на этот спецобъект каждые 10 минут. Все военнослужащие, после того как покинут зараженный участок атомной станции, должны в течение пяти минут пройти санобработку: душ, медосмотр. Старую форму - на дезинфекцию.

Камеры для дезинфекции обмундирования - такие разворачивают всегда на объектах при ликвидации ЧС. Здесь одежду военнослужащих обрабатывают раствором на основе перекиси водорода. Спустя час такой обработки паром форма становится пригодной для носки.

В ликвидации последствий условного заражения участвуют 700 человек от подразделений РХБЗ и 500 единиц специальной техники. В том числе не имеющей аналогов в мире.

Еще один комплекс для дезинфекции - уже аэрозолем. В нем можно приготовить до 9 тонн раствора для обезвреживания вредных веществ из зоны заражения. Такой комплекс работал в Италии в первую волну коронавируса. С его помощью обработали более 70 помещений. В том числе дома престарелых. В Италии такой техники нет.

Эта техника может применяться при любой биологической, химической и радиационной угрозе. Но у специалистов РХБЗ огромный опыт не только в ликвидации последствий техногенных катастроф, но и природных чрезвычайных ситуаций. Недавно военные химики вернулись из Крыма, где провели дезинфекцию «Артека», а до этого они помогали в Иркутске справиться с последствиями наводнения.

«Атомная станция своим составом готова к выполнению задач. Но даже Фукусима показала при том уровне развития Японии и передовых технологий, что человеческий фактор может сыграть разную роль. Вот его мы и проработали. Такая ситуация не может сложиться - с большой долей вероятности. Более 99,9 процентов. Но войска должны быть готовы к выполнению любой задачи», - подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Тренировки войск РХБЗ продлятся несколько дней. Это еще и подготовка к стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.

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