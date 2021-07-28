В стране и мире Тульская область передала сирийским беженцам продукты и предметы первой необходимости Андрей Аркадьев Правительство Тульской области активно участвует в межведомственной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Тульская область передала гуманитарную помощь населению города Хараста в провинции Восточная Гута в Сирии. Как сообщил первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев, жители получили продукты и предметы бытовой химии. Он добавил, что правительство Тульской области активно участвует в конференции по возвращению беженцев. По поручению губернатора Алексея Дюмина сельскохозяйственные предприятия и предприятия промышленности поддерживают сирийский народ. «Уверен, что в дальнейшем также жители Тульской области, экономика Тульской области будут поддерживать сирийский народ», - добавил Федорищев. Ранее сообщалось, что самолеты ВКС России доставили в Сирию 160 тонн гуманитарных грузов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика