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Тульская область передала сирийским беженцам продукты и предметы первой необходимости

Андрей Аркадьев
17:36 28.07.2021
Правительство Тульской области активно участвует в межведомственной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тульская область передала гуманитарную помощь населению города Хараста в провинции Восточная Гута в Сирии. Как сообщил первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев, жители получили продукты и предметы бытовой химии.

Он добавил, что правительство Тульской области активно участвует в конференции по возвращению беженцев. По поручению губернатора Алексея Дюмина сельскохозяйственные предприятия и предприятия промышленности поддерживают сирийский народ.

«Уверен, что в дальнейшем также жители Тульской области, экономика Тульской области будут поддерживать сирийский народ», - добавил Федорищев.

Ранее сообщалось, что самолеты ВКС России доставили в Сирию 160 тонн гуманитарных грузов.

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