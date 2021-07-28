Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы социально-экономического развития страны. Кроме того, глава государства затронул ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», - сказал Песков.

На заседании Совбеза присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, представители силового блока и другие.