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Борьба с БПЛА и фланговая стрельба: в ЦВО освоили новую систему обучения «Стальной охотник»

Роман Захаров
01:57 28.07.2021
Программа боевой учебы «Стального охотника» подразумевает, что во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области осваивают экспериментальную программу обучения «Стальной охотник». Программа позволяет повысить взаимозаменяемость членов экипажей боевых машин БМП-2 в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих нестандартным способам ведения боя.

Данная программа подготовки военнослужащих существенно отличается от стандартной тем, что ранее членов экипажа боевой машины готовили поодиночке. Например, механик-водитель только управлял боевой машиной, а командир и наводчик - действовали строго в рамках своего функционала.

Программа боевой учебы «Стального охотника» подразумевает, что во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе. Также, помимо боевых стрельб по стандартным мишеням, в курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями, борьба с беспилотными летательными аппаратами и медицинская подготовка.

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