Фатальная случайность: в ООН рассказали о грандиозном числе опасных для Земли астероидов

Люди знают лишь о приблизительно 40 процентах крупных астероидов, которые сближаются с Землей. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

«Идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», – говорится в документе.

При этом по состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 подобных объектах. Рекордное их число – 2959 объектов – обнаружено в 2020 году, отмечается в отчете. Таким образом землянам неизвестно о более чем трех десятках тысяч астероидов, которые потенциально опасны для планеты.

Ранее в NASA заявили, что работают над способом отражения астероидов, которые направляются в сторону Земли. В космическом агентстве хотят использовать для этого космические корабли.