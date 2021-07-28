В стране и мире Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии Олеся Степакова Российский лидер подчеркнул, что программа капремонта школ должна быть подготовлена кабмином до конца 2021 года. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии. «Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысячи, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но тем не менее недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии», - сказал российский лидер в ходе совещания о подготовке к учебному году. Президент подчеркнул, что программа капремонта школ должна быть подготовлена кабмином до конца 2021 года с выделением необходимого финансирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика