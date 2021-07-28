В Кремле выразили беспокойство работой спецслужб США в России

В Кремле отказались от сравнений профессионализма спецслужб России и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля оценил высказывание главы Белого дома Джо Байдена, который назвал американских разведчиков лучшими.

«Первое: американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается. Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то», - заявил Песков журналистам.

По его словам, американские спецслужбы действительно достаточно профессиональны, но у РФ есть немало поводов для гордости за своих контрразведчиков.