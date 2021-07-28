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Самолеты ВКС России доставили в Сирию 160 тонн гуманитарных грузов

Тимур Шерзад
14:09 28.07.2021
Гуманитарная акция, во время которой эти грузы использовались для оказания медпомощи беженцам из лагеря Хирджилла, прошла в рамках работы межведомственной делегации России в Сирии. В делегацию входит более 230 представителей от исполнительной власти Российской Федерации, некоторых субъектов РФ и Минобороны России. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Сирию 160 тонн гуманитарных грузов.

Гуманитарная акция, во время которой эти грузы использовались для оказания медпомощи беженцам из лагеря Хирджилла, прошла в рамках работы межведомственной делегации России в Сирии. Делегацию возглавляет руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. 

В делегацию входит более 230 представителей от исполнительной власти Российской Федерации, некоторых субъектов РФ и Минобороны России. 

Медпомощь сирийским беженцам оказывали врачи Федерального медико-биологического агентства. Также они выдавали лекарства. 

«Группа врачей ФМБА разной направленности - травматологи, терапевты, реаниматологи - прибыли в лагерь беженцев для оказания практической медицинской помощи. Население здесь находится с различной соматической патологией: заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ», - рассказал главный врач Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России Олег Паринов.

В настоящий момент в Сирии, по данным властей страны, насчитывается порядка 5 миллионов беженцев и перемещенных лиц.  

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