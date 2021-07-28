В OMV назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Строительство трубопровода «Северный поток - 2» будет завершено в августе, а начало его функционирования возможно уже в текущем году. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Глава компании (Nord Stream 2 AG. - Прим. ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа. Так что мы верим, что газ может быть пущен в этом году», - сказал он в ходе пресс-конференции компании.

Кроме того, в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG говорится, что в данный момент проект готов на 99%, при этом строительство первой нитки уже закончено.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты выступали против строительства данного трубопровода, который был завершен более чем на 95%, и ввели санкции. Завершение строительства пришлось отложить. Однако впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект близится к завершению.