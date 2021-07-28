Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой «плохого дрессировщика из заезжего цирка»

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, которая проходила в Душанбе, оценил действия Соединенных Штатов Америки в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка», - цитирует источник министра.

Шойгу сказал, что Министерство обороны РФ готово к любому развитию ситуации в регионе, добавил источник.

«Мы с вами видим, что как только возникла угроза неповиновения подопечных, дрессировщик в панике сбежал из клетки и теперь вместе со всей публикой наблюдает, как его участники представления грызутся внутри за оставшиеся куски мяса», - привел источник высказывание Шойгу.

Он также выразил надежду, что стороны афганского конфликта смогут прийти к взаимопониманию и стабилизировать ситуацию в этой стране ради мира.

Ранее Шойгу заявил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений. Министр подчеркнул, что на фоне вывода войск из Афганистана создается большое количество угроз.

Глава военного ведомства добавил, что в случае угрозы из Афганистана Россия окажет военную помощь Таджикистану. Он добавил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков на территорию Афганистана из разных стран, в том числе и Сирии с Ливией.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут вести борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.