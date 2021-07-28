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Самый сложный элемент: экипажи Су-34 и Су-24 отработали дозаправку над Южным Уралом

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
13:20 28.07.2021
Учения проходили на высоте до шести тысяч метров при скорости около шестисот километров в час. Расстояние между самолетами было минимальное - всего 15 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сразу двадцать экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР отработали дозаправку в воздухе в небе над Южным Уралом.

Учения проходили на высоте до шести тысяч метров при скорости около шестисот километров в час. Поочередно летчики сближались с топливозаправщиком Ил-78 и с помощью специального шланга получали топливо. При этом расстояние между самолетами было минимальное - всего 15 метров. Наш корреспондент Павел Кольцов наблюдал за воздушной операцией.

«Если самолетом управляют из кабины пилота, то дозаправкой - из другой. Вот этой, еле заметной, а самом конце самолета. Показать, что же находится между двумя обитаемыми отсеками, можно только на земле. Находиться здесь во время полета невозможно - пространство негерметично. Это, по сути, две огромные цистерны, из которых и заправляют самолеты. В каждой - по 18 тонн топлива», - прокомментировал корреспондент устройство Ил-78. 

Дозаправку экипажи отработали как одиночно, так и в составе пары, причем в разное время суток. Ночью тренировки проводили с использованием дополнительного освещения.

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