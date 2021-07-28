В храме на Куликовом поле осветят воссозданный иконостас с копией царских врат XVI века

Придел Сергия Радонежского, для которого воссоздали иконостас с уникальной копией царских врат XVII века, осветят в День Крещения Руси, 28 июля, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле».

«В День Крещения Руси в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино будет освящен придел Сергия Радонежского. По сохранившимся изображениям мастера "Софрино" воссоздали иконостас с копией уникальных царских врат XVI века», – рассказали в музее-заповеднике РИА Новости.

Уточняется, что произведен первый этап восстановления иконостаса, далее будут созданы иконы. Сотрудники музея-заповедника совместно с тульским иконописцем Юрием Земцовым ранее отобрали на основании исторических источников 24 иконы, не противоречащие историческому описанию и православным канонам.

Восстановить исторический облик храма Рождества Пресвятой Богородицы удалось благодаря народной поддержке, отметили в пресс-службе. Сбор средств благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы возведен на слиянии рек Дона и Непрядвы в конце XIX века. Придел Сергия Радонежского освятили накануне празднования 507 годовщины Куликовской биты в 1887 году. Иконостас с уникальными царскими вратами XVI века прибыл в село Монастырщино в XVII веке из Донского монастыря. После прихода к власти большевиков Царские врата вывезли из заброшенного храма в Коломенское, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном историческом музее.