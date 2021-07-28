Ростуризм продлил продажи путевок по программе кешбэка

Ростуризм продлил продажи путевок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. Об этом сообщили в ведомстве.

«Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее в ведомстве обещали, что все условия акции останутся неизменными. Благодаря программе граждане РФ имеют возможность получить максимум 20 тысяч рублей в виде 20% кешбэка на оплаченные банковской картой «Мир» путешествия.

Данной программой с момента ее старта в августе 2020 года воспользовались более 2 миллионов туристов. Таким образом, путешествующим россиянам вернулось почти 6,7 миллиарда рублей.