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Немцы осудили критику «Северного потока - 2»

Иван Линдеманн
11:00 28.07.2021
Жители Германии считают, что украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать на пропитание.
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Жители Германии в настоящее время активно обсуждают ситуацию вокруг газопровода «Северный поток - 2». Новым поводом послужила статья журналиста Тео Зоммера, опубликованная в газете Die Zeit.

В своем материале автор называет чистым лицемерием кампанию, которая развернулась вокруг трубопровода.

«Остановка строительства была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле "зеленые"», - написал пользователь panicameusa.

Другие отметили, что со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины. А те, кто осуждал Германию за поддержку проекта, преследовали лишь одну цель -  заставить Берлин финансировать Украину.

«Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает», - заявил uhuplus.

Немцы считают, что жители Украины должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать на пропитание.

На прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку - 2». В Вашингтоне признали, что санкции уже не остановят строительство объекта. Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину. Киев соглашением остался недоволен.

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